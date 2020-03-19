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15:44

Администрации районов Петербурга приостанавливают личные приемы граждан

фото ЗакС политика Администрации районов Петербурга приостанавливают личные приемы граждан

Районные администрации Петербурга вслед за отдельными депутатами Госдумы и городского Законодательного собрания вводят ограничения на прием жителей в целях профилактики распространения коронавируса. Обращающимся гражданам рекомендуют оформлять свои вопросы и проблемы письменно.

Первыми, еще 18 марта, об ограничении приемов на своих сайтах объявили администрации Пушкинского, Красногвардейского и Выборгского районов. Последние в своем сообщении уточнили, что прием был приостановлен еще 17 марта. 

19 марта о временном прекращении личных приемов заявили в Колпинском, Петродворцовом, Красносельском районах. 

О том, что аналогичные меры предприняты и в Приморском районе, ЗАКС.Ру рассказали в пресс-службе администрации. Подтвердили ограничение приема и в Кронштадтском районе, на сайте которого накануне появился отчет о проведении церемонии торжественного награждения ветеранов в доме творчества “Град чудес”.

До пресс-службы администрации Василеостровского района дозвониться не удалось, а в районном секторе обращения граждан корреспонденту ЗАКС.Ру, представившемуся жителем, сообщили, что “в связи со сложившейся ситуацией” принимают только письменные и электронные обращения. Также на сайте и в официальной группе Василеостровского района “ВКонакте” ведется разъяснительная работа: жителям сообщают, что в местных магазинах нет дефицита продовольственных товаров.

На момент подготовки материалов приемы еще не отменили во Фрунзенском районе, однако в пресс-службе заверили, что введение ограничений - вопрос ближайшего времени. В Кировском районе рассказали, что вопрос пока решается и скорее всего соответствующее объявление появится на сайте администрации до завершения 19 марта. 

Адмиралтейский район на своих сайтах объявлений о прекращении личного приема не делал. 

- В смысле? - отреагировали на вопрос ЗАКС.Ру о введении ограничений в пресс-службе Адмиралтейского района.  

Получив подробные объяснения, сотрудница администрации отказалась отвечать на вопрос оперативно и потребовала официального обращения на имя главы района.

Не удалось дозвониться до представителей Калининского, Курортного, Московского, Невского и Центрального районов, на сайтах которых информация о временной отмене личных приемов также пока не публиковалась. В пресс-службе Петроградского района пообещали перезвонить и сообщить информацию позже.

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