Единороссы из МО “Петровский” раздали прохожим средства защиты от коронавируса

“Молодая гвардия “Единой России” совместно с молодежным советом МО “Петровский” 18 марта провела акцию “Осторожно, коронавирус”, сообщили ЗАКС.Ру в МГЕР.

Участники акции раздали порядка двухсот комплектов, состоящий из медицинских масок, антисептических средств и информационных буклетов по профилактике коронавирусной инфекции.

“Молодогвардейцы Санкт-Петербурга и молодёжный совет МО «Петровский» призывают людей не паниковать, а соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и пользоваться антибактериальными гелями, как можно реже посещать места большого скопления людей”, - заявили в МГЕР.

Организаторы акции подчеркнули, что провели ее за собственный счет.