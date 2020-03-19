Ротенберг известил, что у него есть орден "за кое-что полезное в Крыму"

Российский предприниматель Аркадий Ротенберг, беседуя с журналистом "Дождя", известил, что у него, оказывается, есть ещё одна достойная регалия - Орден Почета. При этом, согласно официальной информации, у него имеются лишь Орден Дружбы и звание Героя Труда.

Первый орден он получил за результаты, которые показала на Олимпиаде в Лондоне сборная России по дзюдо в 2012 году.

"Потом еще кое-что мы сделали такое - сюда же, в Крым. Кое-что полезное. Это не секрет, но раз это не озвучивалось, то давайте озвучивать не будем", - сообщил Ротенберг.

Случай, за который он был представлен к награде, он так и не назвал, уточнив лишь, что он не связан с присоединением полуострова.

16 марта Владимир Путин наградил Аркадия Ротенберга звездой Героя Труда, отметив таким образом его заслуги при строительстве Крымского моста.