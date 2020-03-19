Новая партия урановых “хвостов” прибыла в порт Усть-Луга

Судно “Михаил Дудин” с 600 тоннами обедненного гексафторида урана на борту 19 марта прибыло в порт Усть-Луга. По данным сервиса marinetraffic, сухогруз встал на якорь в 12-54 часов дня.

Эксперт российского отделения “Гринпис” Рашид Алимов сообщил ЗАКС.Ру, что пока не располагает информацией, началась ли разгрузка урановых “хвостов”. Он также отметил, что против транспортировки этого груза по территории Ленинградской области выступили ряд общественных организаций и местные жители.

В "Гринпис" напоминают, что последняя атомная электростанция в Германии будет закрыта в 2022 году. По мнению экологов, транснациональная компания Urenco договорилась об импорте отходов в Россию, чтобы не отвечать за их хранение в Западной Европе.

«Национальная программа удаления отходов в Германии относит урановые “хвосты” к радиоактивным отходам, если им не будет найдено применение», - утверждают представители “Гринпис”.

Помимо российских экологов, недовольство практикой отправки “хвостов” в Россию выражали депутаты Бундестага от “Зеленых” и Левой партии, а также немецкие эко-активисты.

Корпорация “Росатом”, в свою очередь, заявляет о полной безопасности транспортировки груза. Не увидели проблем в привозе в Россию гексафторида урана и большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга. Отдельные парламентарии предлагали осуществлять разгрузку бочек с “хвостами” хотя бы не на территории пятимиллионого мегаполиса. Тот факт, что “Росатом” прислушался к этой рекомендации и новую партию отходов решил отправить в Ленобласть беспартийный депутат Михаил Амосов назвал “маленькой победой”.

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