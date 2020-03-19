Прокуратура не нашла нарушений в содержании больного туберкулезом фигуранта дела "Сети"

Прокуратура Пензенской области не выявила никаких нарушений в условиях содержания больного туберкулезом фигуранта дела "Сети"* Василия Куксова, уведомляет "7×7", ссылаясь на полученную от председателя местного отделения "За права человека" Юрия Вобликова информацию.

В ответе надзорного ведомства сообщается, что "нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства нет".

У Куксова диагностировали туберкулез в открытой форме еще в январе. Он потенциально заразен для окружающих.

Кроме того, в январе аналогичное заболевание обнаружили и у другого фигуранта уголовного разбирательства - Армана Сагынбаева.

Во время оглашения приговора оба больных юноши вместе с остальными участниками процесса находились в одном "аквариуме".

10 февраля семерых пензенских фигурантов дела "Сети" суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Очередное судебное заседание по делу петербургских фигурантов разбирательства Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова состоится 23 марта.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ