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17:38

Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге

фото ЗакС политика Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге

В Петербурге 19 марта лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил официальный Telegram-канал городского правительства.

“23-летняя пациентка поступила в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина 16 марта 2020 года. За границу не выезжала, заболела в результате контакта с гостями из Швейцарии. Cостояние удовлетворительное, жалоб нет”, - говорится в сообщении.

Также в Боткинской больнице продолжают содержаться еще семь петербуржцев с подтвердившимся диагнозом заражения короновирусной инфекцией.

Городские власти объявили об отмене организованного отдыха детей в период весенних каникул. Ранее администрации большинства районов Петербурга временно отменили личный прием граждан.

 

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