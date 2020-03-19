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18:25

"Расцениваю это как попытку давления": Следователи взломали дом Шестуна

фото ЗакС политика "Расцениваю это как попытку давления": Следователи взломали дом Шестуна

Сегодня, 19 марта, в городском суде Подольска было проведено очередное заседание по делу экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, рассказали ЗАКС.Ру его родственники.

Примечательно, но в связи с распространением угрозы заболевания коронавирусом Верховный суд выпустил распоряжение рассматривать исключительно дела, не требующие отложения. Дело Шестуна, очевидно, и попало в разряд подобных.

Во время заседания бывшему управленцу стало плохо, в суд вызвали скорую помощь, которая диагностировала у него резкий скачок сахара в крови.

После того, как процесс был возобновлен, адвокаты в очередной раз попросили перевести Шестуна под домашний арест - особенно, в связи с распространением COVID-2019.

В то время, как шло заседание, куда не пустили ни родных подсудимого, ни журналистов, следователи взломали ворота, ведущие к дому, в котором живет семья Шестуна, и произвели замер забора, после чего покинули территорию, оставив калитку сломанной. По словам жены экс-чиновника Юлии, никаких документов борцы с преступностью не предъявили. Женщина расценивает случившееся как попытку давления на неё.

"После проникновения на территорию группа людей произвела замеры забора окружающего дома и покинула территорию, оставив калитку в неисправном состоянии. Напомню, что я проживаю сейчас в доме с двумя малолетним детьми. Расцениваю это как оказание давления на меня! Эта группа приходит, судя по всему, целенаправленно исключительно в те дни, когда в Подольске идут судебные заседания", - поделилась наблюдениями Юлия Шестун.

С середины 2018 года бывший глава подмосковного Серпуховского района проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками. Периодически в знак протеста против незаконного, по мнению Шестуна, преследования он устраивает голодовки. Последняя значительно ослабила его здоровье.

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