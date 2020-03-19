Смольный отменил пресс-туры для иностранных журналистов

Комитет по развитию туризма Петербурга вечером 18 марта отменил закупку на организацию пресс-туров для журналистов из 39 стран. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Смольный планировал пригласить блогеров и сотрудников СМИ из Италии, Франции, Германии и других стран мира. Для них должны были организовать восемь различных тематических пресс-туров: спортивный, свадебный, гастрономический, детский, современный, Luxury, тур, приуроченный к празднованию 75-летия Победы, и медицинский. Гостям собирались показать в том числе театры, музеи, фан-зоны ЕВРО-2020 и другой.

Чемпионат Европы по футболу был отменен в связи с угрозой распросранения коронавируса 17 марта. Многие другие пункты программы стали невыполнимыми из-за закрытия учреждений культуры на фоне пандемии. Кроме того, ограничено авиасообщение со странами, из которых планировалось пригласить журналистов.

На организацию пресс-туров для иностранных гостей из бюджета планировалось выделить 12 млн рублей.