Невзоров об оппозиции: Энтузиасты есть, но они в статусе городских сумасшедших

Политический обозреватель и публицист Александр Невзоров, не убоявшись коронавируса, вышел в эфир своей авторской передачи на "Эхе Москвы", где, среди прочего, порассуждал об отношении Владимира Путина к оппозиции, придя к выводу, что в нынешнем своем виде она совершенно не опасна для него.

Глава государства, напомним, беседуя с журналистом Андреем Ванденко в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путин, заявил, что несистемная оппозиция, по его убеждению, нужна, а не нужны "бардак и шоу", которые "отдельные элементы" устраивают лишь для того, чтобы этапировать.

"Мы видим, что даже самые умные и сильные, они не способны объединиться во сколько бы то ни было убедительную, даже минимальную силу. Энтузиасты есть, но они в статусе городских сумасшедших. А вот все, от кого могли зависеть подвижки реальных настроения – пираты медийного моря, настоящие журналисты, экономисты, – вот они способны генерировать только презрение и рознь друг к другу", - уврен Невзоров.

Именно по причине, озвученной им выше, Путин не воспринимает никаких угроз в свой адрес серьёзно.

"В ближайшие 12 лет корона точно не слетит. И рыданиям, и проклятиям всяких вольнодумцев можно, в общем, снисходительно похлопать. И это не путинский демонизм. Ему просто сказочно повезло, что в России все настолько продажны, что никто, действительно, не представляет опасности", - резюмировал литератор.

Добавим также, рассуждая о системной оппозиции, Путин сообщил, что не видит ничего зазорного в том, что её представители - представленные, в основном, в федеральном парламенте - за государственный счет разъезжают на дорогих автомобилях с мигалками и живут на госдачах.

Кроме того, и царём себя Путин не считает.