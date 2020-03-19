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19:27

Скончался петербургский националист и бывший депутат Ленсовета Беляев

фото ЗакС политика Скончался петербургский националист и бывший депутат Ленсовета Беляев

На 64-м году жизни умер радикальный националист и основатель прекратившей существование российской “Партии Свободы” Юрий Беляев, сообщил на своей странице “ВКонтакте” православный активист Михаил Рогов.

С 1984 по 1993 год Беляев работал в управлении уголовного розыска Ленинграда. В 1990 году избрался депутатом Ленсовета. Участвовал в вооруженном конфликте в Боснии на стороне сербов в 1992-1993 годах, был организатором отрядов добровольцев. 

В 1993 году Беляев ушел из органов внутренних дел и начал политическую карьеру, вступив в “Национально-республиканскую партию России” (НРПР).

“Бывший оперативник Беляев – в политике вел себя также хитро: захватывал партии (как НРПР у Лысенко) и доводил их до развала, создавал новые карликовые партии, договаривался с администрацией президента (как на выборах 1996 года), издавал временные газеты и баллотировался в губернаторы и депутаты так и не став и не тем и не другим. В 1996 году он убедил в Питере все правые партии поддержать на выборах Ельцина, мотивируя это тем: “Я встретился с людьми из администрации президента - они  нас поддержат,” - написал о нем Рогов.

Беляев выдвигался в губернаторы Петербурга в 1996 и 2000 годах, но оба раза снимал свою кандидатуру в пользу Владимира Яковлева. Он также шел на выборы главы Ленинградской области в 1999 и 2003 годах. В первый раз Беляев сам отказался участвовать, во второй - его кандидатуру сняли по подозрению в подкупе избирателей водкой.

В 1998 году националист баллотировался в Законодательное собрание Петербурга, в 1997 и 1999 годах - в Госдуму.

После раскола НРПР в 2001 году основал собственную “Партию Свободы”. Через три года она была лишена регистрации. Был автором книг “Так победим” (2001) и “Не будь лохом” (2002).

В 2007 году в отношении Беляева возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) за публикацию статьи об убийстве конголезского студента, однако ему удалось скрыться от следствия. 6 мая 2008 года националиста задержали и арестован в Пскове, после чего доставили в Петербург. В сентябре он получил полгода колонии-поселения и с учетом срока проведенного в СИЗО был выпущен на свободу.

В последние годы жизни Беляев был незаметен в политическом поле. Принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины на стороне сепаратистов, за что попал в базу “Миротворец”.

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