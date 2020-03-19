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20:35

Коммунальщики начали отмывать Петербург шампунем

фото ЗакС политика Коммунальщики начали отмывать Петербург шампунем

Сотрудники подведомственного комитету по благоустройству ГУДП "Цент" начали отмывать Петербург от последствий зимы, используя специальный шампунь, информирует пресс-служба Смольного.

Сегодня, в частности, подобной процедуре подверглась Дворцовая площадь. 

"Как правило город начинают тщательно мыть после зимнего периода, когда на улицах накапливается достаточно грязи, и в порах асфальта застряли остатки противогололедных материалов, масляных нефтепродуктов и органические соединения", - отчитались в комблаге.

Александр Беглов поручил очистить улицы от скопившейся за зиму грязи как можно более оперативно.

Очистка улиц с использованием шампуня не отменяет запланированную на месячник по благоустройству генеральную уборку.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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