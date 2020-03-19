Коммунальщики начали отмывать Петербург шампунем

Сотрудники подведомственного комитету по благоустройству ГУДП "Цент" начали отмывать Петербург от последствий зимы, используя специальный шампунь, информирует пресс-служба Смольного.

Сегодня, в частности, подобной процедуре подверглась Дворцовая площадь.

"Как правило город начинают тщательно мыть после зимнего периода, когда на улицах накапливается достаточно грязи, и в порах асфальта застряли остатки противогололедных материалов, масляных нефтепродуктов и органические соединения", - отчитались в комблаге.

Александр Беглов поручил очистить улицы от скопившейся за зиму грязи как можно более оперативно.

Очистка улиц с использованием шампуня не отменяет запланированную на месячник по благоустройству генеральную уборку.

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