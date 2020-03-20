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9:18

На сайте КС РФ появилась статья о "политических шлюхах", критикующих поправки Путина

фото ЗакС политика На сайте КС РФ появилась статья о "политических шлюхах", критикующих поправки Путина

На сайте Конституционного суда РФ появилась публикация из издания "Царьград", в которой автор, позволяя себе сомнительного содержания выпады, критикует людей, неодобрительно высказавшихся о предложенных Владимиром Путиным поправках в Основной закон страны. На заметку обратили внимание "Медиазона" и "МБХ медиа". Стоит отметить, что как только на материал обратили внимание СМИ, он исчез, однако кэш Google помнит всё.

Публикация содержалась в разделе "КС РФ в прессе". Автором "эссе" является замглавреда "Царьграда" Михаил Смолин. В статье он утверждает, что высказанные относительно заключения суда по коррективам "оппозиционные истерики и припадки бессильной ярости не имеют никакого отношения к праву".

Не смог Смолин обойти стороной и тему коронавируса, правда, высказавшись о ней иносказательно.

"Это чисто политическое недовольство от того, что судьи не встали на сторону радикальной оппозиции и не пошли по пути политиканства. Этот дефективный умственный „коронавирус“ передается через социальные сети оппозиции орально-контактным способом. <…> Никого не интересует, что написал Конституционный суд. Все вердикты уже заранее вынесены, все оценки выложены в „твиттеры“: все проститутки, шлюхи и продажные твари. Не твоего ума, оппобот, читать самому заключение КС. Надо беспрекословно верить своим вождям - они одни знают, как выглядит эта чума под названием безпутинное „светлое будущее“", - даёт наставления Смолин.

На самом деле, утверждает автор заметки, КС принял достойное и важное решение, поэтому те, кто посмел критиковать его, сами представляют собой маргиналов.

"Персонажи с пониженной социальной ответственностью (всевозможные политические шлюхи) заседают вовсе не в Конституционном суде, а обитают в виртуальной реальности своих ютубов и блогов", - резюмирует Смолин.

В статье он также подробно рассматривает все предложения по изменению Конституции, используя преимущественно хвалебный тон. 

14 марта Владимир Путин подписал закон о внесении конституционных корректив. 16 марта КС одобрил все предложенные изменения - в том числе, резонансную поправку единоросса Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков Путина. Благодаря ей нынешний глава государства - в случае участия в следующих выборах - сможет остаться у власти до 2036 года.

18 марта Путин выпустил указ о том, что общероссийский референдум по поправкам пройдет 22 апреля - несмотря на пандемию коронавируса.

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