Областной депутат Петров просит Силуанова и Набиуллину ввести в РФ "налоговые каникулы"

Известный своими резонансными инициативами депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ввести в России на время пандемии коронавируса "налоговые каникулы". Заявление парламентария приводит его пресс-служба.

По словам Петрова, введенные меры по противодействию распространения заболевания важны, однако при этом зачастую они ощутимо влияют на благосостояние граждан, в том числе - бизнесменов.

В некоторых странах, подчеркнул Петров, налоговые каникулы уже введены. Это, например, США. Данная мера временно освобождает предпринимателей от уплаты налоговых сборов в казну.