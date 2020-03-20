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10:55

Областной депутат Петров просит Силуанова и Набиуллину ввести в РФ "налоговые каникулы"

фото ЗакС политика Областной депутат Петров просит Силуанова и Набиуллину ввести в РФ "налоговые каникулы"

Известный своими резонансными инициативами депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову с просьбой ввести в России на время пандемии коронавируса "налоговые каникулы". Заявление парламентария приводит его пресс-служба.

По словам Петрова, введенные меры по противодействию распространения заболевания важны, однако при этом зачастую они ощутимо влияют на благосостояние граждан, в том числе - бизнесменов.

В некоторых странах, подчеркнул Петров, налоговые каникулы уже введены. Это, например, США. Данная мера временно освобождает предпринимателей от уплаты налоговых сборов в казну.

 

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