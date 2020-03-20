“Вы круче всех”: Подростки в масках главы Колпинского района поздравили его с днем рождения

В официальной группе Колпинского района ВКонакте 19 марта появилось видеопоздравление районного главы Анатолия Повелия с днем рождения от молодежи.

На видео около 70 подростков танцуют на фоне культурно-досугового центра “Ижорский”. Большинство из них держит у своих лиц картонные портреты Повелия. Некоторым из поздравляющих на вид еще нет 18 лет. В конце видеопоздравления участники перформанса кричат: “Вы круче всех”.

Повелию 19 марта исполнилось 56 лет. Должность главы Колпинского района он занимает с 11 декабря 2014 года. В конце 2019 года чиновник успел два с половиной месяца проработать в правительстве Петербурга.

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