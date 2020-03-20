18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:46

"Я нужна нашей стране": Экс-супруга Ротенберга поучаствует в "Лидерах России"

фото ЗакС политика "Я нужна нашей стране": Экс-супруга Ротенберга поучаствует в "Лидерах России"

Бывшая супруга предпринимателя Аркадия Ротенберга Наталья намерена принять участие в конкурсе "Лидеры России", пишут "Ведомости". Кроме неё, на мероприятие зарегистрировались и другие известные провластные политтехнологи, члены Общественной палаты и даже как бывшие, так и действующие депутаты Госдумы.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил конкурс 20 дней назад. В нем уже зарегистрировались 34 000 человек.

Наталья Ротенберг, владеющая одноименным благотворительным фондом, рассказала, почему ей необходимо участие в "Лидерах России".

"Считаю, что я нужна нашей стране и людям, я сама родилась в маленьком городе и многодетной семье, мы прошли много трудностей вместе с родителями и сестрами, многие просто не хотят об этом вспоминать, но я знаю, как люди там живут и в чем нуждаются. Я человек, который любит решать проблемы", - заявила она.

По итогам события отберут около 80 человек, которые будут направлены на обучение в Высшую школу госуправления РАНХиГС. Победителям в качестве менторов предоставят 12 наставников, среди них - депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:05 Роскомнадзор требует, чтобы "Эхо Москвы" удалило "недостоверные" материалы о коронавирусе

13:41 Бастрыкин поручил разобраться с отравляющей жизни людей свалкой в Янино

13:08 "Будьте достойны памяти Вождя": Другороссы попрощались с Эдуардом Лимоновым

12:57 ЦИК представил форму бюллетеня для голосования по поправкам

12:46 В ЦИК представили сайт голосования по поправкам в Конституцию

12:40 Шойгу: Весенний призыв в армию из-за COVID-19 переноситься не будет

12:27 Из-за коронавируса в Петербурге отложили рассмотрение дела “Сети”*

12:17 Врачи, писатели, журналисты просят Путина принять экстренные меры по противодействию коронавирусу

11:59 Памфилова попросила партии направить своих наблюдателей на голосование

11:46 "Я нужна нашей стране": Экс-супруга Ротенберга поучаствует в "Лидерах России"

11:27 ЦИК предложил субъектовым избиркомам увеличить досрочку до семи дней

11:22 ТАСС приостановил выпуск программы "20 вопросов Владимиру Путину"

10:56 “Вы круче всех”: Подростки в масках главы Колпинского района поздравили его с днем рождения

10:55 Областной депутат Петров просит Силуанова и Набиуллину ввести в РФ "налоговые каникулы"

10:29 СМИ: Племянник Путина создаст партию, которая защитит интересы малого бизнеса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru