"Я нужна нашей стране": Экс-супруга Ротенберга поучаствует в "Лидерах России"

Бывшая супруга предпринимателя Аркадия Ротенберга Наталья намерена принять участие в конкурсе "Лидеры России", пишут "Ведомости". Кроме неё, на мероприятие зарегистрировались и другие известные провластные политтехнологи, члены Общественной палаты и даже как бывшие, так и действующие депутаты Госдумы.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил конкурс 20 дней назад. В нем уже зарегистрировались 34 000 человек.

Наталья Ротенберг, владеющая одноименным благотворительным фондом, рассказала, почему ей необходимо участие в "Лидерах России".

"Считаю, что я нужна нашей стране и людям, я сама родилась в маленьком городе и многодетной семье, мы прошли много трудностей вместе с родителями и сестрами, многие просто не хотят об этом вспоминать, но я знаю, как люди там живут и в чем нуждаются. Я человек, который любит решать проблемы", - заявила она.

По итогам события отберут около 80 человек, которые будут направлены на обучение в Высшую школу госуправления РАНХиГС. Победителям в качестве менторов предоставят 12 наставников, среди них - депутаты Госдумы Валерий Гартунг, Ирина Яровая, Андрей Макаров, Михаил Дегтярев, Павел Крашенинников, Олег Смолин, Александр Хинштейн, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Алексей Гордеев, сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов.

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