Из-за коронавируса в Петербурге отложили рассмотрение дела “Сети”*

Следующее заседание по уголовному делу делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в “террористическом сообществе “Сеть” (ч.2 ст. 205.4 УК РФ), отложено с 23 марта на 21 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Процесс приостановили в соответствии с постановлением президиума Верховного суда и в связи с угрозой распространения на территории России коронавирусной инфекции.

Ранее Верховный суд постановил ограничить рассмотрение дел из-за угрозы коронавируса. Российские суды будут рассматривать только дела, требующие неотложных мер. Кроме того, ВС распорядился при наличии технической возможности проводить заседания судов с использованием систем видеоконференц-связи.

Напомним, Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в законспирированной революционной организации, отрабатывавшей навыки владения оружием и планировавшей устроить серию терактов против представителей органов власти, а впоследствии свергнуть режим. Подсудимые утверждают, что никаких деструктивных планов не строили. Филинков неоднократно сообщал, что признательные показания из него выбивали пытками с применением электрического тока. На пытки жаловались и уже осужденные пензенские фигуранты дела “Сети”.

В феврале семь жителей Пензы получили сроки заключения от 6 до 18 лет колонии строгого режима по статьям об участии или организации террористического сообщества. Приговор возмутил общественность. Солидарность с осужденными выразили деятели культура и искусства, представители профессиональных сообществ, политические активисты.

* "Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.