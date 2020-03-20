В ЦИК представили сайт голосования по поправкам в Конституцию

На заседании Центральной избирательной комиссии 20 марта представитель компании “Михайлов и партнеры” Марианна Максимовская презентовала сайт голосования по поправкам в Конституцию. Адрес сайта Конституция2020.рф.

На портале представлена информация по всем поправкам, рассказала Максимовская. По ее словам, на сайте можно прочитать отдельно о каждой поправке.

Также на сайте есть раздел о том, где и как можно проголосовать. Помимо этого россияне могут определить свой избирательный участок по месту жительства, рассказала Максимовская. Она добавила, что на сайте работает чат-бот “Константин”, который ответит на популярные вопросы о голосовании.

Максимовская представила несколько роликов, агитирующих людей пойти проголосовать по поправкам. В одном из них планшет предлагает мужчине “обновление”, которое оказывается обновлением Конституции.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Этот день в России объявили выходным.