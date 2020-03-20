Бастрыкин поручил разобраться с отравляющей жизни людей свалкой в Янино

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональным подчиненным провести проверку по факту наличия в поселке Янино незаконной свалки промышленных и бытовых отходов, а также изучить деятельность компании, осуществляющей переработку и сброс мусора.

Уже не первый год свалка создает реальную угрозу жизням сотен семей, которые живут в непосредственной близости к ней. Наиболее всего влияет на экологию мини-завод по переработке содержимого полигона: его оборудование устарело настолько, что не справляется с утилизацией поступающего мусора.

Местные жители жалуются на ужасающее зловоние, доносящееся со свалки. У некторых обитателей Янино уже на этом фоне возникли проблемы со здоровьем. Проведенная экспертиза показала, что содержание опасных веществ в воздухе и в близлежащей реке превышает норму в несколько десятков раз.

Ранее в отношении директора предприятия был составлен протокол об административном правонарушении. Компании грозит крупный штраф.