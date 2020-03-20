Петербургские родители жалуются на плохую организацию дистанционного обучения в школах

Родители петербургских школьников высказали "Росбалту" свои замечания относительно работы системы дистанционного образования.

"Вчера учились последний день. С каникул выходят 12 апреля, про дистанционное обучение ни слова", - поделился отец ребенка, обучающегося в Калининском районе.

Аналогичная проблема застала врасплох и жителей Васильевского острова.

"Каких-то там уроков онлайн или изучения материала для тех, кто не ходит, нет", - проинформировала издание одна из родительниц.

В ещё одной школе на Васильевском пообещали организовать онлайн-обучение в будущем, однако процесс так запущен и не был.

"У нашей дочери много хвостов, поэтому она ходит в школу. Были уроки, на которых сидела одна. В это время ее приятели тусуются друг у друга, шляются по улицам. То есть дистанционное обучение никак не организовано", - сетует собеседник "Росбалта".

О наличии подобных проблем известили и родители учеников, обитающих в Красносельском районе.

Обновлено 18:10 Замглавы администрации Красносельского района Елена Гавриленко опровергает сведения о проблемах в районных школах.

О недостатках в работе системы дистанционного образования сообщают также учителя. На данный момент коммуникация преподавателей и детей осуществляется через соцсети.

Напомним, российские школьники уйдут на "коронавирусные" каникулы с 23 марта по 12 апреля.