Передвижение по Таллинскому шоссе ограничат на время ремонта Лиговского путепровода

Ввиду предстоящей масштабной реконструкции Лиговского путепровода по нему и прилегающим к нему магистралям с 24 марта по 22 июля будет ограничено движение автотранспорта, уведомили в КРТИ.

Ограничение коснётся участков дороги по Таллинскому шоссе и проспекту Маршала Жукова от дома №155 по Таллинскому шоссе до улицы Стойкости (включая перекресток с ней).

Автомобилистам будет доступно лишь по одной полосе движения в каждую сторону.

Напомним, конечным итогом планируемых работ должно стать расширение проспекта Маршала Жукова и Таллинского Шоссе до шести полос и полностью демонтировать путепровод в его нынешнем виде.

Первоначально Смольный заключал контракт на работы с компанией "Пилон", однако диалог не заладился, поэтому дело продолжит компания "Орион плюс". Финальной датой капитальной реконструкции называется 30 августа следующего года.

О том, что какие-либо работы на объекте перестали вестись, очевидцы сигнализировали еще прошлым летом. Отметим, что Лиговский путепровод - единственный въезд в Старо-Паново, Горелово и Красное Село для маршрутных автобусов.