Песков: У Путина нет необходимости проходить тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину нет нужды сдавать анализы на коронавирус, поскольку он себя прекрасно чувствует, передает «Интерфакс».

Вопрос о том, прошел ли Путин тестирование, журналисты задали после того, как князь Монако Альбер II заболел коронавирусной инфекцией. Это первый случай в мире, когда новой болезнью заразился глава государства.

«У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, потому что у него нет симптомов. Он себя, слава богу, прекрасно чувствует и работает, продолжает работать», - сказал Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что все, кто контактировал с президентом, например, во время поездки в Крым, прошли соответствующие тесты. «Мы считаем это оправданными мерами, предосторожностями. Как раз-таки с тем, чтобы президент уверенно продолжал работать, как раз все, кто его окружают, должны принимать меры предосторожности», - пояснил Песков.