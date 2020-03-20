Главврач Боткинской больницы опроверг данные о смерти женщины от коронавируса

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о смерти пациентки от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

По словам Гусева, в соцсетях 20 марта появилась информация о том, что в больнице умерла женщина с тяжелой коронавирусной инфекцией. «Я, как главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина, ответственно заявляю, что это неправда», - подчеркнул Гусев.

Главврач больницы сообщил, что все пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в удовлетворительном состоянии, в реанимации больных с коронавирусной инфекции нет.

Пока в Боткинской больнице находятся восемь петербуржцев, зараженных коронавирусом, и одна жительница Ленобласти. Ранее были выписаны двое пациентов.

Накануне федеральный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о первом случае смерти пациентки с коронавирусной инфекцией. Женщина страдала хроническими заболеваниями, причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.