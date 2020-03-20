В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии вручения наград за вклад в создание монумента «Свеча памяти» в Израиле заявил, что на базе мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке будет создан институт истории обороны и блокады Ленинграда, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что власти «должны отстаивать правду о Второй Мировой войне, пресекать любые попытки переписать историю, исказить и очернить память о тех, кто освободил мир от фашизма». Он наградил грамотами, медалями и знаками авторский коллектив «Свечи памяти»: архитекторов Анатолия и Ладу Черновых, скульптора Владислава Маначинского.

Монумент в Иерусалиме открыли в январе 2020 года в парке Ган Сакер, напротив здания МИД Израиля. Раньше площадку использовали для выгула собак. Спустя неделю после открытия монумента появились фотографии, на которых видно, что территория вокруг памятника сильно захламлена. Вскоре появились снимки, на которых территория огорожена забором, а мусор прибран.

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