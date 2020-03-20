Власти Красносельского района опровергли жалобы родителей на организацию дистанционного обучения в школах

В администрации Красносельского района Петербурга заявили, что родители школьников, учащихся в этом районе, не жаловались на проблемы в организации дистанционного обучения на фоне распространения коронавирусной инфекции.

По словам замглавы администрации Елены Гавриленко, на самом деле в Красносельском районе с родителями проводят информационную работу, в каждой школе рассказывается о режиме обучения с элементами дистанционных технологий, и она дублируется в соцсети, мессенджеры и на сайты школ. Гавриленко заявила, что жалоб от родителей учащихся районные власти не получали.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители школьников разных районов города выразили недовольство тем, что новости о переводе их детей на дистанционное обучение застали их врасплох.

Напомним, российские школьники уйдут на «коронавирусные» каникулы с 23 марта по 12 апреля.