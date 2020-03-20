Беглов соболезнует в связи со смертью оперного режиссера Станислава Гаудасинского

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью оперного режиссера, экс-директора Михайловского театра Станислава Гаудасинского, сообщает Смольный.

По словам Беглова, петербургская культура «понесла тяжелую утрату». Он напомнил, что его спектакли «пользовались неизменным вниманием критиков и всех любителей оперного искусства» в России и за ее пределами.

«В Санкт-Петербурге будут изучать и сохранять творческое наследие Станислава Леоновича Гаудасинского», - пообещал Беглов.

Гаудасинский был в 1980 – 2007 годах художественным руководителем - директором академического театра оперы и балета имени Мусоргского (ныне Михайловский театр). В 2007 – 2008 годах был президентом петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Параллельно он возглавлял кафедру оперной режиссуры в консерватории.

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