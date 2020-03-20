Смольный намерен сделать бесплатным проезд для ветеранов в мае на 10 дней

Комитет по транспорту Петербурга подготовил законопроект о предоставлении бесплатного проезда в течение 10 дней мая для ветеранов Великой Отечественной войны. Документ пока не принят - он отправлен на антикоррупционную экспертизу 20 марта.

Согласно законопроекту, власти хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте с 3 по 12 мая 2020 года. Речь идет о всех видах общественного наземного транспорта, метро и пригородных поездах.

Коснется это ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, уточняется в документе. Там же указано, что льготы предоставляются в честь 75-летия Победы.

В октябре 2018 года Законодательное собрание Петербурга утвердило поправки о днях бесплатного проезда для ветеранов в Социальный кодекс. В частности, бесплатными стали три дня в мае: с 7 по 9 число.