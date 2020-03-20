Группы поддержки выходят на борьбу с коронавирусом

Сети солидарности с самоизолировавшимися из-за пандемии действуют по всему миру. В Европе и США их организуют некоммерческие организации и неформальные общественно-политические объединения. В Петербурге о своем участии в подобных проектах первыми заявили ОНФ, “Единая Россия” и сотрудничающие с городским правительством волонтеры. Параллельно начала работать низовая активистская сеть “COVIDарность”.

К вечеру 20 марта в Петербурге 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 300 человек, в том числе 18 детей, находятся в стационаре Боткинской больницы с подозрением на заражение. Органы власти отменяют личные приемы граждан. Действует запрет на проведение массовых мероприятий от 50 человек. В городе к этому относятся с пониманием - попыток согласовать митинги в последнее время не было. Карантин не введен, но городские власти рекомендовали по возможности самоизолироваться и работать дистанционно.

В конце рабочей недели Смольный сообщил, что теперь самоизолированных пенсионеров, инвалидов и других горожан из групп риска будут навещать добровольцы движения “Волонтеры-медики” и участники пропрезидентского Общероссийского народного фронта. Обещано, что они будут доставлять продукты первой необходимости и лекарства, а также оказывать помощь в быту. О своем намерении участвовать в этом проекте заявили и в партии “Единая Россия”.

“Мы рассчитываем, что каждый партиец сможет внести свой вклад в борьбу с пандемией”, - заявил руководитель петербургского исполкома “Единой России”, депутат городского парламента Владимир Носов.

Ранее единороссы уже отчитались о проведенной в муниципалитете “Петровский” акции “Осторожно, коронавирус”. Местные молодогвардейцы и члены молодежного совета раздавали прохожим медицинские маски, антисептики и информационные буклеты.

Городские и муниципальные власти были не первыми, кто решил помогать изолированным старикам. Еще неделю назад во многих парадных Петербурга начали появляться объявления с телефонами соседей, готовых сходить в магазин за продуктами для живущих рядом пенсионеров и инвалидов. Эта инициатива полностью децентрализована. Вдохновляли на нее только смекалка петербуржцев и зарубежный опыт.

Западная Европа и США столкнулись с коронавирусом раньше России и уже прошли стадии паники, очередей в магазинах за туалетной бумагой и вбросов дезинформации в WhatsApp-чаты. В крупных городах действуют десятки независимых сообществ, волонтеры которых помогают наиболее уязвимым слоям населения. Некоторые из них самоорганизовались на фоне угрозы распространения COVID-19, другие - давно сформированные активистские проекты, на время поменявшие профиль деятельности. Например, в американском Портленде группа велоактивистов в дни пандемии превратилась в службу доставки еды нуждающимся, а в Калифорнии мобилизовалось местное панк-коммьюнити из благотворительного сообщества Punks with Lunch.

В районах Лондона и его пригородах, судя по Facebook-активности, действует не менее 40 групп взаимопомощи. Они не только доставляют еду и медикаменты, но и оказывают психологическую помощь нуждающимся. Есть группа, занимающаяся поддержкой мигрантов, а также кооператив, присматривающий за детьми медработников, которые из-за сильной занятости не могут остаться дома.

Низовые сети взаимопомощи в Европе активизировались уже после того, как был введен карантин и возникла острая необходимость в доставке продуктов, рассказала ЗАКС.Ру петербургская социальная активистка и участница “Наблюдателей Петербурга” Александра Крыленкова. Россия, по ее словам, имела возможность изучить западный опыт и подготовиться заранее.

16 марта Крыленкова сделала пост на своей странице в Facebook, призвав всех заинтересованных знакомых обсудить возможность оказания помощи людям, испытывающим сложности в связи с самоизоляцией. Уже 20 марта появились первые плоды дискуссий - начали работать сайт и Telegram-чат инициативы “COVIDарность”. В настоящее время проект пытается развить идею с объявлениями в парадных: популяризовать создание соседских групп взаимопомощи и организовать платформу для их общения. Это необходимо, чтобы группы, действующие в отдельных домах, могли совершенствоваться и подстраховывать друг друга, уточнила Крыленкова. На сайте инициативы опубликованы макеты листовок с информацией о коронавирусе и инструкции для волонтеров. В ближайших планах “COVIDарности” - запуск групп психологической помощи и call-центра.

К активности ОНФ и “Волонтеров-медиков” Крыленкова относится положительно. Она уверена, что работы хватит всем:

“Участие государственных волонтеров - это круто. У них больше ресурсов, они имеют возможность организовать большие продуктовые склады. Но их основные усилия, как мне кажется, будут направлены на помощь пожилым людям, как главной группе риска. Однако мы не можем с точностью спрогнозировать, кому еще может понадобиться помощь. Например, может возникнуть острая необходимость поддержки одиноких матерей”.

фото: Facebook Александры Крыленковой

В чате “COVIDарности” уже обсуждают возможность организации сервиса “онлайн-нянь” в помощь родителям, вынужденным оставлять детей дома из-за закрытия школ и детских садов.

В России в дни пандемии появились и другие формы поддержки. Международная правозащитная группа “Агора” с 19 марта открыла штаб правовой помощи по вопросам, связанным с коронавирусом. За первые сутки работы туда обратилось около 40 человек из разных регионов страны.

“Подавляющее большинство из них (30%) связано с вопросами принудительной госпитализации, возможности выйти из дома и домашнего карантина”, - написали представители “Агоры” в своем Telegram-канале.

Также поступали запросы в связи с отменой авиабилетов, туров, броней отелей и запретов на въезд и выезд иностранным гражданам.

Молодежное движение “Весна” запустило проект “Коронавирус и вузы”. Активисты пообещали мониторить учебные заведения, которые не ввели меры, необходимые для защиты здоровья студентов и преподавателей. Главная цель - предать огласке случаи оффлайн обучения, рассказал ЗАКС.Ру координатор петербургского отделения “Весны” Артур Мурадов.

“Большинство вузов перешло на дистанционное обучение. Остаются только частные случаи, когда отдельные факультеты, можно сказать, тайно учатся. Мы стараемся на это обращать внимание. Чаще всего нам сообщают об этом сами студенты, после этого мы обзваниваем деканаты, чтобы получить достоверную информацию, и пишем об этом”, - объяснил Мурадов.

Если у проекта “Коронавирус и вузы” объем работы в будущем будет, очевидно, снижаться, то у других волонтеров все только впереди. По словам организаторов “COVIDарности”, авторы объявлений в парадных пока получают крайне мало откликов, но ситуация в городе и стране меняется с каждым днем.

Сергей Еремеев

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