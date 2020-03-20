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19:31

Генпрокуратура пригрозила политологу Соловью штрафом за данные о коронавирусе в интервью "Эху Москвы"

фото ЗакС политика Генпрокуратура пригрозила политологу Соловью штрафом за данные о коронавирусе в интервью "Эху Москвы"

Политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за информацию в интервью радиостанции «Эхо Москвы», которая касалась коронавируса, заявили в Генпрокуратуре.

Претензии касались интервью от 16 марта, в котором Соловей со ссылкой на анонимные источники сообщил о  якобы подтвержденных случаях смерти из-за коронавируса в России с января. По словам представителей ведомства, они направили в Роскомнадзор восемь требований о блокировке к «подобным недостоверным сообщениям».

«Распространяемые под видом достоверных сообщений ложные сведения, связанные с коронавирусной инфекцией, способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность», - подчеркнули в Генпрокуратуре. В отношении политолога могут составить протокол по ч. 9 ст. 13.15. КоАП, ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

«Эхо Москвы» удалила интервью с сайта. При этом главный редактор сайта Виталий Рувинский в разговоре с РИА «Новости» заявил, что это – мнение приглашенного эксперта.

«Оценивать ложность мнения — вы извините. Эта экспертиза, я бы на нее хотел посмотреть. Кроме того, в том уведомлении Роскомнадзора, которое нам пришло, не цитировалось ни единой фразы из этого интервью, которое длилось почти час. Это было большое интервью, "Особое мнение" на "Эхе Москвы" в эфире и, соответственно, его расшифровка. Поэтому что именно из этой большой расшифровки Роскомнадзор, а точнее Гепрокуратура посчитала ложной информацией, я не берусь», — сказал Рувинский.

Пока в России подтверждено 253 случая заражения коронавирусом. Подавляющее большинство заразившихся приехали из-за рубежа перед заболеванием.

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