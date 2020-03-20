Полиция требует прекратить "метропикеты" из-за запрета на мероприятия в Петербурге

Сотрудники полиции проявляют повышенное внимание к традиционным одиночным «метропикетам» в Петербурге, ссылаясь на постановление о запрете на проведение массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщают активисты в Telegram.

В частности, претензии предъявили участникам пикетов у станций метро «Гостиный двор» и «Чернышевская». У последней задержали активистку Ольгу Смирнову, сообщает общественная кампания «НЕТ». Она отказалась прекратить пикет, и полицейским пришлось нести ее за руки и за ноги. Активистку везут в 78 отдел полиции.

В Петербурге действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление о запрете на проведение массовых мероприятий и досуговых мероприятий численностью более 50 человек.

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