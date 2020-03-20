Вишневский обратился в прокуратуру Петербурга из-за религиозных служб в Спасе на Крови

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в городскую прокуратуру в связи с решением не отменять религиозные мероприятия в помещениях государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», об этом депутат сообщил в соцсетях.

По его словам, он получил информацию от группы защитников собора. Последние утверждают, что в помещениях музея не отменяют религиозные службы.

«Как мне сообщают, завтра в Спасе на Крови две службы. В том числе, соборование. Вызывают с карантина сотрудников музея», - написал Вишневский.

Он напомнил, что, согласно постановлению Смольного, в Петербурге временно прекращено посещение всех музеев, и ГМП «Исаакиевский собор», в который входят непосредственно Исаакиевский собор и Спас на Крови, тоже. Депутат подчеркнул, что продолжение религиозных мероприятий в этом случае противоречит соглашению между Санкт-Петербургской епархией и музеем.

«Какой-то московский священник уже заявил, что им, мол, вирус не страшен, поскольку "зараза бессильна против божьей благодати". Всерьез даже обсуждать это невозможно: какой на дворе век - 21-й, или 16-й? Что же в неразумной Италии-то не догадались, борясь с вирусом, не лекарства искать, а службы служить?» - возмутился Вишневский.

В Петербурге действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление о запрете на проведение массовых мероприятий и досуговых мероприятий численностью более 50 человек.

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