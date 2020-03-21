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Муниципал

13:41

МО "Гражданка" отменило слушания по изменению устава из-за коронавируса

фото ЗакС политика МО "Гражданка" отменило слушания по изменению устава из-за коронавируса

В МО «Гражданка» отменили публичные слушания по проекту изменений в устав в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил муниципальный депутат Вадим Сафонов.

Кроме того, муниципалитет приостановил мероприятия по вручению медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, занятия в детских кружках и студиях, занятия в группах для людей старшего возраста. Депутаты призвали жителей округа перейти на общение в соцсетях и по почте, напомнив, что для работы с избирателями во «ВКонтакте» организованы две группы: «Депутат МС МО Гражданка» и «Муниципальная Гражданка». В совете заверили, что отдел опеки и попечительства работает в штатном режиме и готов оказать гражданам необходимую помощь.

«Граждане реагируют на сообщения СМИ [об эпидемии коронавируса] излишне эмоционально, но это не значит, что мы можем пренебрегать возможностью ограничить распространение заразы. Жаль, конечно, что это срывает планы и останавливает многие процессы, но спокойствие горожан, конечно важнее», - сказал Сафонов.

Провести публичные слушания депутаты решили в феврале. Они собирались внести поправки в устав в связи с изменениями законодательства, которые вступили в силу с начала 2020 года.

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