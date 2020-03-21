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15:50

Преподавателя МГУ задержали на пикете в защиту Азата Мифтахова

фото ЗакС политика Преподавателя МГУ задержали на пикете в защиту Азата Мифтахова

В Москве у здания МГУ задержали двух человек, стоявших в пикете в поддержку аспиранта вуза Азата Мифтахова, передает «МБХ медиа».

Первый задержанный – преподаватель МГУ Михаил Лобанов. Он стоял примерно в 50 метрах от памятника Михаилу Ломоносову с плакатом, требующим отпустить Мифтахова. По его словам, к нему подошли несколько полицейских и, не представившись, задержали его.

Вторая задержанная – девушка у пикетной очереди. По словам некоторых участников пикетов, она могла находиться в состоянии легкого алкогольного опьянения, другие участники это опровергают.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса «Единой России» в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

Еще один задержанный по делу об оружии Даниил Галкин рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.

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