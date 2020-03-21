Число зараженных коронавирусом в России возросло до 306 человек

В России за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространение коронавирусной инфекции.

Таким образом, известно о 306 случаях заболевания. В Москве за сутки прибавилось шесть заболевших, в Петербурге – 2. Ранее петербургский штаб сообщил о четырех новых случаях.

Наибольший прирост – в Подмосковье: там за сутки заболели 17 человек. Пятеро заболели в Татарстане, четверо – в Нижегородской области, трое зараженных – в Свердловской. По два человека заразились в Тульской, Калининградской областях, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, по одному – в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму.