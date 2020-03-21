Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии отменен в связи с пандемией коронавируса, сообщает Международная федерация хоккея.

Чемпионат должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Президент IIHF Рене Фазель подчеркнул, что коронавирус – это проблема, которая требует «значительных усилий со стороны государственных органов».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью», - заявил Фазель.

Коронавирусной инфекцией с декабря 2019 года заболели более 270 тысяч человек в 150 странах мира. В России известно о 306 случаях заражения.