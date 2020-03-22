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10:25

Патриарх Кирилл утвердил официальную молитву от коронавируса

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл утвердил официальную молитву от коронавируса

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл "узаконил" официальный текст церковного песнопения против коронавирусной инфекции, информирует сайт Московского патриархата.

Священный синод призывает всех религиозных деятелей к "усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам". 

Текст изложен на церковнославянском языке, при этом самом слово "коронавирус" там отсутствует. 

Ранее в некоторых российских городах - в том числе, в Москве - устраивали крестные ходы с молениями об избавлении от новоявленного недуга, охватившего мир.

На сегодняшний день инфекцию "подхватили" уже более 307 тысяч человек: до сих пор наибольшее количество заболевших остается в Китае (81 тысяча), следом идут Италия (53 тысячи) и США (26 тысяч). В России выявлено 306 случаев. Жертвами болезни стали 13 тысяч граждан.

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