Смольный подумывает закрыть городские рестораны и фитнес-центры

Правительство Петербурга задумывается о необходимости закрытия городских фитнес-центров и заведений общепита ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, известил в беседе с журналистами вице-губернатор Евгений Елин.

Конкретных мер по ограничению числа посетителей различных заведений пока нет, однако, подчеркнул чиновник, "они точно будут".

При этом, добавил Елин, если фитнес-центры точно будут закрыты, то кафе и рестораны - в зависимости от того, как сложится ситуация. Прежде всего данная мера коснется точек общепита в ТЦ. Степерь опасности ресторана и его возможности дальнейшего функционирования будет решаться в зависимости от его укомплектованности.

Торговые центы пока работают в обычном режиме, однако, резюмировал Елин, ситуация может кардинально измениться в любой момент.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отказался рассказывать о планах Смольного по вопросам борьбы с распространением коронавируса. Также он призвал россиян отказаться от поездок в город на Неве.

Пока в Петербурге подтверждено 12 случаев заражения инфекцией, все пациенты находятся на лечении в Боткинской больнице.

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