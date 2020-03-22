СМИ: Россияне-миллионеры массово скупают аппараты искусственной вентиляции легких

Обеспеченные граждане России массово приобретают аппараты искусственной вентиляции легких для того, чтобы в случае заражения COVID-19 воспользоваться ими, делится The Moscow Times.

Как рассказал один из собеседников издания, по его информации, олигарх, чьей семье принадлежит недвижимость стоимостью более миллиарда долларов, уже купил один себе и пытается достать ещё несколько, однако не может этого сделать из-за высокого спроса на оборудование. Лист ожидания на аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 млн рублей расписан на 8 месяцев, подчеркивает газета.

В то же время работники компаний, занимающихся реализацией данного медоборудования, признались, что в последние две недели клиенты приобрели порядка 30% от общего объема продаж. Некоторые фирмы признались, что распродали все имеющиеся аппараты ИВЛ.

Как сообщили в компании Headway, мониторящей госзакупки, всего в государственных российских больницах находятся около 42-43 тысяч аппаратов (29 штук на 100 тысяч жителей), 25% из которых - в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Добавим, аппарат ИВЛ позволяет поддерживать жизнь при тяжелой форме атипической пневмонии, которую может вызвать коронавирус.