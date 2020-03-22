В Москве задержали участников пикетов против "ментовского беспредела"

Столичные правоохранители задержали несколько человек, вышедших к зданию МВД с серией одиночных пикетов, информирует "МБХ медиа".

В частности, в автозаки попала девушка, державшая плакат "Защитите от Путина", и её друг. Также полицейские увели активиста Дмитрия Иванова, который отказался демонстрировать свои документы.

Кроме того, внимание борцов с преступностью привлек и общественник Матвей Александров, стоявший с баннером, на котором было написано "1312" (расшифровывается как ACAB - All Cops Are Bastards - прим. ред.).

Накануне Иванов и его товарищ Максим Кондратьев заявили, что выйдут к зданию МВД с пикетами против "ментовского беспредела".