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Поправки в Конституцию

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9:56

ЦИК просит регионы прервать агитацию за голосование по изменению Конституции

фото ЗакС политика ЦИК просит регионы прервать агитацию за голосование по изменению Конституции

Руководство Центральной избирательной комиссии просит регионы приостановить процесс агитации и печати информационных материалов о предстоящем голосовании за внесение изменений в Конституцию, делится "Коммерсант". Это связано с вероятным переносом сроков референдума ввиду распространения коронавирусной инфекции.

Также представителям региональных комиссии дано поручение не приступать к подомовым обходам граждан и не публиковать агитролики. Как пишет "Ъ", глава управления пресс-службы и информации аппарата ЦИК Ольга Кузнецова отправила голосовое сообщение начальникам ИК регионов, в котором посоветовала "замереть" и "ничего не печатать и не вешать". 

Общероссийский референдум по поправкам в Конституцию должен состояться 22 апреля, однако ранее "Ведомости" писали, что из-за коронавируса его могут перенести на июнь или осень. Предполагается, что вопрос решится до 25 марта.

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