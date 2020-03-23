"Уймитесь!": ЛДПР требует запретить показ рекламы турпутёвок в СМИ

Ввиду стремительно распространяющейся коронавирусной инфекции ЛДПР призывает федеральные телеканалы и иные средства массовой информации прекратить вещание рекламы туристических путевок, аргументируя это тем, что граждане при всём желании пока не могут поехать на отдых из-за закрытых границ.

"Уймитесь! Прекратите рекламировать то, что сегодня невозможно, все поездки и перелёты отменены. Во многих курортных странах бушует зараза: и в Турции, и в Италии, и в Испании. Большинство стран закрыли границы. Такой рекламой вы только раздражаете людей!" - утверждает лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

Накануне стало известно, что РФ приоставливает авиасообщение с Турцией, Вьетнамом, Таиландом и множеством других стран ввиду пандемии коронавируса. Кроме того, в Европе введен карантин.

В мире выявлено свыше 343 тысяч случаев заражения COVID-19, в России - 438.