Максим Шевченко объяснил, почему в качестве формы протеста не используются стачки

Публицист и политик Максим Шевченко, отвечая в интернете на вопросы подписчиков, потрудился объяснить, почему такие же, как и он, сторонники левых идей не прибегают к традиционному для них методу стачек и забастовок, показавшему свою эффективность в начале XX веке, и ограничиваются одними митингами. Первой причиной пока ему представляется опасность недостаточной массовости, из-за чего стачечное движение рискует умереть в зародыше, а сама идея "выхолоститься". Во-вторых, отмечает член "Левого фронта", забастовки - это форма настоящей войны с крупным капиталом и государством, и относиться к ней нужно всерьез.

"Вы должны иметь возможность компенсировать рабочим из кассы взаимопомощи те потери, которые они понесут, не придя на работу и не получив зарплату, нести ответственность за них, если будут применены силовые и полицейские меры. <...> КПРФ могла бы организовать стачку, но инициатором должны быть сами рабочие предприятия, которые при помощи профсоюза должны организовать единое движение. Кроме того, без четких требований все это бессмысленно", - рассудил он на собственном YouTube-канале.

Как антипример Шевченко приводит запрещенное в РФ движение политика Вячеслава Мальцева, в 2017 году объявившего о едином дне "революции" и незадолго перед ним скрывшегося, после чего многие его сторонники получили тюремные сроки.