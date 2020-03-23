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12:10

"Ведомости": Аппарат президента ищет кандидатов в депутаты Госдумы среди своих сотрудников

фото ЗакС политика "Ведомости": Аппарат президента ищет кандидатов в депутаты Госдумы среди своих сотрудников

Аппарат главы государства ищет кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва среди доверенных лиц президент, общественников и членов Общероссийского народного фронта (ОНФ), поделились с "Ведомостями" приближенные к АП источники.

"Селекция" проходит в закрытом режиме на базе Российской академии госслужбы (РАНХиГС). 

Собеседники издания уточнили, что кроме доверенных лиц Путина (а на последних выборах президента их было 499 человек), в списках потенциальных будущих парламентариев - главы региональных исполкомов "Единой России", партийные активисты, лидеры региональных общественных организаций. Ежедневно в отборе участвуют от 10 до 12 человек.

Руководят процессом социальные психологи, политтехнологи, сотрудники крупных медиа.

Кроме того, по словам источников "Ведомостей", ЕР, ОНФ и губернаторы регионов уже представили свои списки кандидатов для будущих думских выборов.

"Администрация президента рассчитывает на то, что состав Госдумы в 2021 году обновится на 30−40%", - подытожил один из информаторов газеты.

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