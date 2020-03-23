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Поправки в Конституцию

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14:29

Петербургские “Волонтеры Конституции”: О переносе даты всенародного голосования нам не сообщали

фото ЗакС политика Петербургские “Волонтеры Конституции”: О переносе даты всенародного голосования нам не сообщали

Центру городских волонтеров Санкт-Петербурга, занимающимся набором и подготовкой добровольцев для агитации за голосование по поправкам в Конституцию, пока не давали информацию о возможном переносе плебисцита с 22 апреля, сообщил ЗАКС.Ру заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов.  

- Нам о переносе дат или работы ничего не сообщали. Мы работаем в штатном режиме, - заявил Антонов.

О том, что руководство «Волонтеров Конституции» в курсе возможности переноса всенародного голосования проинформировали «Открытые медиа» со ссылкой на закрытые источники, близкие Общероссийскому народному фронту.

Также издание утверждает, что финансирование работы проекта идет через подведомственные администрации президента организации, а в отдельных субъектах федерации еще и при поддержке региональных бюджетов. 

Заместитель руководителя Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга заверил ЗАКС.Ру, что все волонтеры будут работать бесплатно, а все необходимое оборудование получает из федерального штаба проекта. 

По словам Антонова, петербургские «Волонтеры Конституции» уже набрали необходимые 2000 добровольцев, но еще не начали их обучение.

Ранее о возможном переносе на июнь всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за пандемии коронавируса сообщила газета «Ведомости». По данным издания, об этом может быть объявлено до 25 марта.

Президент Владимир Путин 17 марта подписал указ, о назначении всенародного голосования на 22 апреля. Россиянам предстоит ответить на единственный вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Позже, на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой Путин допустил, что дата может быть перенесена из-за ситуации с коронавирусом, также он заявил, что голосование можно провести на дому. Против этой идеи выступил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Напомним, одной из поправок в основной закон страны предлагается предоставить Путину возможность переизбираться на пятый и шестой сроки. 

«Волонтеры Конституции» в Петербурге действуют при поддержке комитета по молодежной политике Смольного. О намерении подготовить своих добровольцев-агитаторов по голосованию за изменение основного закона страны заявляли и в партии «Единая Россия». 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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