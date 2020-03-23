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Поправки в Конституцию

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14:49

Избирком Ленобласти: Не видим причин переносить голосование

фото ЗакС политика Избирком Ленобласти: Не видим причин переносить голосование

Глава избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский на пресс-конференции в ТАСС 23 марта сообщил, что избиркомы области готовятся к проведению голосования по поправкам в Конституцию в соответствии с ранее утвержденным планом. Все 18 территориальных избирательных комиссий продолжают свою работу согласно графику, отметил Лебединский. По его словам, пока причин для переноса даты голосования нет.

Пока мы не видим никаких, ни технических, ни каких-либо [других] проблем о невозможности этого проведения, - заявил глава областного избиркома.

При этом, он добавил, что безопасность граждан превыше всего и комиссия будет искать «новые нетривиальные способы» защиты населения от коронавируса во время голосования. 

Лебединский сообщил, что всем членам комиссии в день голосования будут выданы медицинские маски в необходимом количестве и приняты другие меры. В частности, избирком сейчас закупается тепловизорами для контроля температуры избирателей, рассказал глава избирательной комиссии Ленобласти. Ранее он уже сообщил ЗАКС.Ру о мерах предосторожности в день проведения голосования в регионе.  

По его словам, пока избирком не решил, сколько дней продлится досрочное голосование. Это будет зависеть в том числе от количества поданных заявлений, уточнил Лебединский.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что возможный срок «досрочки» увеличивается с трех до семи дней. Она заявила, что каждый регион сам определит, сколько дней будет проходить досрочное голосование. Также Памфилова отметила, что дату голосования могут перенести в связи с эпидемиологической обстановкой. При этом, пока все должны готовиться к дате - 22 апреля. 

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