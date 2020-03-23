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15:17

Муниципалитет “Лиговка-Ямская” ушел на удаленку из-за болезни уборщицы

фото ЗакС политика Муниципалитет “Лиговка-Ямская” ушел на удаленку из-за болезни уборщицы

Местный совет и администрация муниципального образования «Лиговка-Ямская» с 23 марта перешли на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, говорится на сайте муниципалитета. Дистанционная работа продлится до 1 мая.

Пресс-служба главы МО «Лиговка-Ямская» Вадима Войтановского, за которую отвечает руководитель аппарата местного совета Виктор Перов, прислала ЗАКС.Ру сообщение, что помещение муниципалитета закрыто на карантин. 

«Это произошло из-за болезни уборщицы коронавирусом, дочь которой вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов», - говорится в письме.

Врио главы администрации муниципалитета Виктор Жданцев в разговоре с ЗАКС.Ру подчеркнул, что речь идет не о карантине, а о временном переходе на удаленку.

Депутаты-самовыдвиженцы «Лиговки-Ямской» Александр Изотов и Михаил Шабалкин, в свою очередь, сообщили, что никакой информации о заражении уборщицы COVID-19 у Войтановского и сотрудников аппарата нет и не может быть. 

Сам Войтановский позже признался, что у сотрудницы муниципалитета была диагностирована двусторонняя пневмония, а три пробы на коронавирус дали отрицательный результат. Информацию из пресс-релиза он назвал «устаревшей» и объяснил это паникой.

- Дочка у нее, правда, была в Эмиратах, а у нее диагностировали пневмонию. Все были очень напуганы из-за этого, но, слава богу, ничего не подтвердилось. Завтра ее переводят на домашнее лечение, - отметил Войтановский.

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