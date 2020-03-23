И.о. главы администрации МО “Смольнинское” на время “отменил” работу муниципалов

Исполняющий обязанности руководителя муниципальной администрации МО «Смольнинское» Александр Колб 23 марта подписал распоряжение, приостанавливающее проведение заседаний местного совета и депутатских комиссий. Фотографию документа выложила в своем Twitter мундеп-самовыдвиженец Диана Серая.

Свое решение Колб объяснил рекомендациями правительства Петербурга и постановлением главного санитарного врача России в связи профилактикой распространения коронавируса. По мнению и.о. главы администрации, заморозка работы муниципалитета должна длиться до его особого распоряжения.

Депутат Серая предположила, что истинный мотив и.о. главы - желание сорвать выборы нового руководителя администрации, которые планировались в муниципалитете в ближайшее время.

Руководитель петербургского отделения «Яблока» и депутат местного совета Екатерина Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что Колб не уполномочен распоряжаться относительно работы совета.

- Его полномочия совершенно четко прописаны в законе о местном самоуправлении и в уставе МО «Смольнинское». Никаких указаний муниципальному совету он давать не может. Наоборот, совет принимает нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению, - прокомментировала Кузнецова.

Она также в шутку предложила временному главе администрации приостановить работу городского правительства, поскольку Смольный тоже находится на территории их муниципального образования.

Ближайшее заседание местного совета МО «Смольнинское» назначено на 1 апреля, а вечером 23 марта в здании муниципалитета должна собраться контрольно-счетная комиссия. «Помещение, судя по всему, придется вскрывать» - написал в Facebook депутат от «Яблока» Никита Юферев.