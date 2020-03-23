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Муниципал

16:20

И.о. главы администрации МО “Смольнинское” на время “отменил” работу муниципалов

фото ЗакС политика И.о. главы администрации МО “Смольнинское” на время “отменил” работу муниципалов

Исполняющий обязанности руководителя муниципальной администрации МО «Смольнинское» Александр Колб 23 марта подписал распоряжение, приостанавливающее проведение заседаний местного совета и депутатских комиссий. Фотографию документа выложила в своем Twitter мундеп-самовыдвиженец Диана Серая.

Свое решение Колб объяснил рекомендациями правительства Петербурга и постановлением главного санитарного врача России в связи профилактикой распространения коронавируса. По мнению и.о. главы администрации, заморозка работы муниципалитета должна длиться до его особого распоряжения.

Депутат Серая предположила, что истинный мотив и.о. главы - желание сорвать выборы нового руководителя администрации, которые планировались в муниципалитете в ближайшее время.

Руководитель петербургского отделения «Яблока» и депутат местного совета Екатерина Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что Колб не уполномочен распоряжаться относительно работы совета. 

- Его полномочия совершенно четко прописаны в законе о местном самоуправлении и в уставе МО «Смольнинское». Никаких указаний муниципальному совету он давать не может. Наоборот, совет принимает нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению, - прокомментировала Кузнецова.

Она также в шутку предложила временному главе администрации приостановить работу городского правительства, поскольку Смольный тоже находится на территории их муниципального образования.

Ближайшее заседание местного совета МО «Смольнинское» назначено на 1 апреля, а вечером 23 марта в здании муниципалитета должна собраться контрольно-счетная комиссия. «Помещение, судя по всему, придется вскрывать» - написал в Facebook депутат от «Яблока» Никита Юферев.

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