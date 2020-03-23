Петербургские специалисты рассказали о мерах защиты пенсионеров от коронавируса

В Петербурге, согласно официальной статистике чиновников, проживает 1,5 млн пенсионеров, больше половины из которых - граждане старше 65 лет. С учетом роста числа инфицированных людей именно они представляют собой главную группу риска и нуждаются в нескольких способах защиты. Проблему, ознакомившись со мнениями профильных специалистов, исследовал портал MR7.

Первый замглавы комитета по социальной политике Галина Колосова отметила, что в помощь пожилым есть несколько телефонов: единый (576-05-76) и 18 районных. Для тех, кто получает социальную помощь, работает информационный центр по номеру 344-41-44. По ее словам, комитет по соцполитике в настоящее время вместе с МЧС разрабатывает систему смс-оповещения с самой главной информацией о пандемии и методах защиты от вируса. Коллеги Колосовой также ведут переговоры с крупными торговыми сетями о введении услуги бесплатной доставки продуктов на дом пенсионерам. Пока подобным образом действует только сеть "Перекресток".

В свою очередь, Почта России заявила о готовности увеличить число "абонентов", получающих посылки от почтальонов: для этого достаточно оставить заявку. Во избежание случаев мошенничества и иных инцидентов почтальоны обязаны будут предъявить удостоверение личности. В скором времени через почту можно будет заказать продукты первой необходимости длительного хранения.

Эпидемиологи просят родных пенсионеров уговорить последних не выходить на улицу, а также свести к минимуму личное с ними общение.

Главный гериатр Петербурга Максим Кабанов уверен, что, помимо магазинов и аптек, в случае недомогания пожилым людям нельзя ходить и в поликлиники: в таких случаях следует незамедлительно вызывать медиков домой.