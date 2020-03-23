Из-за пандемии коронавируса бюджет Петербурга может недополучить 60 млрд рублей

Петербургское правительство намерено внести весенние корректировки в бюджет: из-за разразившейся пандемии коронавируса казна города может "опустеть" на 60 млрд рублей, информирует "Фонтанка".

На данный момент Смольный вынужденно готовится изменить текущую бюджетную смету Северной столицы, поделился источник издания. Он уточнил, что сумма, который может лишиться город ввиду экстренного приятия противоэпидемиологических мер, а также из-а общей нестабильности экономики РФ, оценивается в 60 млрд. При этом предусмотренный планом профицит бюджета составляет 52,8 млрд рублей.

Напомним, по состоянию на 23 марта в России насчитывается 438 граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 16 - жители Петербурга.