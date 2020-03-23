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17:20

Депутат МО "Правобережный" предстанет перед судом за махинации с закупками

фото ЗакС политика Депутат МО "Правобережный" предстанет перед судом за махинации с закупками

Невский райсуд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении депутата МО «Правобережный» Евгения Давыдкина, который обвиняется в махинациях с госзакупками, извещает объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Как считают следователи, муниципал приобретал у администрации образования тракторы, снегоуборщики и иную технику по заниженной цене. Преступную схему удалось разоблачить благодаря лишь тому, что Давыдкин являлся главой предприятия ""ПРОЕКТ XXI", которое и закупало обозначенное оборудование.

Не уведомив местную администрацию о махинациях с ценообразованием, муниципал получил официальное разрешение на покупку техники. Для того, чтобы его не раскрыли сразу, он привлек к содействию еще одну компанию, выигравшую тендер: именно данная фирма пообещала продать по "положенной", фиктивной, цене весь заказ "ПРОЕКТУ XXI".

"Таким образом, Давыдкин в период с 04.10.2018 по 16.01.2019, злоупотребляя своими должностными полномочиями как директора МУП «ПРОЕКТ XXI», занизил стоимость, организовал продажу и приобрел имущество, принадлежащее ВМО СПб МО "Правобережный" по заниженной стоимости, чем причинил ущерб на сумму не менее 1 171 847 рублей 40 копеек", - пояснили в пресс-службе.

Теперь Давыдкину может грозить до 4 лет тюрьмы.

Мужчина уже дважды избирался в МО "Правобережный" в статусе представителя "Единой России" - в 2014 и 2019 годах.

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