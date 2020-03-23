И.о. главреда "Ведомостей" станет станет экс-гендиректор "Сноба" Шмаров

Исполняющим обязанности главного редактора газеты "Ведомости" начиная с 24 марта станет Андрей Шмаров: информацию подтвердил он сам.

Полноценно назначить Шмарова, который некогда занимал пост замдиректора "Снооба", на новую должность обязан совет директоров АО "БНМ" - издатель "Ведомостей".

На данный момент главредом газеты Илья Булавинов. Его годовой контракт истекает 23 апреля, и он предупредил редакцию, что не собирается оставаться в редакции.

Кроме того, в "Ведомостях" сменится редакционный директор: им станет Юрий Кацман.